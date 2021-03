Unsere letzte Kommentierung zu Kupfer überschrieben wir am 25.02. mit "Und läuft!". Unsere letzte Kommentierung zu Kupfer überschrieben wir am 25.02. mit "Und läuft!". Das Industriemetall haussierte bis Ende Februar auf eindrucksvolle Art und Weise, musste dann aber dem enormen Tempo Tribut zollen. Kupfer trat in eine Konsolidierung ein. Rückblick. In unserer Kommentierung hieß es "[…] Bleiben wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...