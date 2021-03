Luxemburg (www.anleihencheck.de) - Sorgen um steigende Teuerungsraten machten die Börsen zuletzt nervös, so Hagen-Holger Apel, Senior Client Portfolio Manager bei DNB Asset Management.Die Ausgangslage dafür sei aktuell durchaus gegeben. Da sich in immer mehr Ländern eine zunehmende Impfbereitschaft abzeichne und gleichzeitig mit dem beginnenden Frühjahr weitere Lockerungen angestrebt würden, könnte es durchaus zu Nachholeffekt durch die Konsumenten kommen. Trotz des Lockdowns und der heruntergefahrenen Wirtschaft habe sich ein beträchtliches Sparvermögen bei vielen Haushalten angehäuft. Dies sei im Grunde kein Inflationstreiber, doch durch die Konjunkturpakete der Staaten würden massive Geldspritzen in den Umlauf gebracht. ...

