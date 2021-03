Hannover (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche stehen eindeutig die Notenbanken im Fokus der Finanzmarktteilnehmer, so Dr. Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Nach der EZB in der vergangenen Woche seien in den kommenden Tagen die Entscheidungen unter anderem der Federal Reserve Bank am Mittwoch, der Bank of England (BoE) am Donnerstag und der Bank of Japan (BoJ) am Freitag von großem Interesse. Insbesondere auf die US-Notenbank werde genau zu achten sein, schließlich hätten sich die konjunkturellen Aussichten zusammen mit der zügig verlaufenden Impfkampagne, dem nun verabschiedeten Konjunkturpaket der neuen Regierung sowie den zuletzt verbesserten Konjunkturdaten aus dem Januar gegenüber der letzten FOMC-Sitzung stark aufgehellt. Das alles habe auch die Inflationserwartungen in die Höhe gezogen - und mit ihnen die Renditen der US-Treasuries am langen Ende der Kurve. ...

