Köln (www.fondscheck.de) - Im Februar herrschte an den Hauptaktienmärkten insgesamt ein freundliches Umfeld vor, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Balanced Focus (ISIN LU0313462318/ WKN A0MX7N).Alle Regionen hätten Wertzuwächse verbucht. An den Rentenmärkten hätten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität infolge eines Anstiegs des Kapitalmarktzinsniveaus Kursverluste verzeichnet. ...

