Münster (ots) - Der Tipper, der vergangenen Freitag (12. März) bei der europäischen Lotterie Eurojackpot als 100. Jackpotgewinner mehr als 63,6 Millionen Euro abräumte, stammt aus dem Ortenaukreis. Der Glückspilz aus dem Südwesten heimst damit den zweithöchsten Gewinn in Baden-Württemberg ein. Die fünf Gewinnzahlen 6-11-18-26-34 und die Eurozahlen 5 und 8 sagte er als einziger Spielteilnehmer europaweit korrekt voraus.Bisher ist bekannt: Der Tipper gab seinen Spielschein anonym kurz vor Annahmeschluss für eine einzige Ziehung ab. Nun ist er an der Reihe, sich mit der Spielquittung zu melden. Dann wird dem frischgebackenen Multimillionär die exakte Gewinnsumme von 63.605.426,90 Euro überwiesen.Zur kommenden Ziehung am Freitag, 19. März, startet der Eurojackpot mit einer Jackpotsumme von 10 Millionen Euro. Tipps können in allen geöffneten Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de abgegeben werden.Hinweis zum Videomaterial: Bitte beachten Sie auch unser Bewegtbildmaterial. Im Video nimmt Andreas Kötter, Chairman der Eurojackpot-Kooperation, Stellung zum 100. Jackpotgewinner.