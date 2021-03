DJ Scholz siehtt mehrere Optionen für mögliche Regierung im Bund

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sieht nach den Landtagswahlen vom Sonntag "mehrere Optionen" für eine mögliche Regierungsbildung unter seiner Führung nach der Bundestagswahl im September. "Sichtbar geworden ist, dass es Mehrheiten gibt ohne die Union, und dass es mehrere Optionen gibt", sagte der Bundesfinanzminister bei einem Pressestatement in Berlin. "Eine ist jetzt sehr stark geworden", erklärte er mit Blick auf eine Ampel-Koalition, die in Rheinland-Pfalz fortgesetzt werden soll und nun auch in Baden-Württemberg zu einer Variante geworden ist.

"Für uns ist klar Ergebnis dieses Wahltages: Es gibt die Möglichkeit, eine sozialdemokratisch geführte Regierung zu bilden, und es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu tun", betonte Scholz. "Das ist ein gutes Zeichen für unser Land." Man wisse, dass man "eine lange Strecke laufen" müsse, um erfolgreich im Kanzleramt anzukommen. "Wir werden den Fortschritt erzielen und das ganz genau schaffen", zeigte sich der SPD-Kanzlerkandidat überzeugt. Man müsse sich bei der Wahl "konkret und direkt entscheiden, wen will man als künftigen Kanzler", sagte er. Die Frage, ob er auch als kleinerer Partner in einer grün geführten Regierung bereitstehe, ließ er unkommentiert.

Scholz betonte, besonders das Wahlergebnis in Rheinland-Pfalz verleihe "der Sozialdemokratischen Partei insgesamt Flügel", und nun wolle die SPD "den Aufwind nutzen" und den Kanzler stellen. Die Botschaft, dass es möglich sei, ohne CDU und CSU zu regieren, "die sitzt jetzt fest", meinte er.

