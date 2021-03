DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Verband: Beteiligungskapitalmarkt behauptet sich 2020 in schwierigem Umfeld

Der deutsche Beteiligungskapitalmarkt hat sich im von der Corona-Krise bestimmten Jahr 2020 nach Angaben des Branchenverbandes BVK "im schwierigen Umfeld" behauptet. "2020 war kein gewöhnliches Jahr und auch für den deutschen Beteiligungskapitalmarkt mit zahlreichen Herausforderungen verbunden", erklärte der Vorstandssprecher des Bundesverbandes Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK), Frank Hüther. Trotzdem hätten die Gesellschaften in Deutschland insgesamt 12,6 Milliarden Euro investiert.

SocGen: EZB steigert PEPP-Käufe auf über 20 Milliarden

Societe Generale erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Käufe im Rahmen des Pandemiekaufprogramms PEPP in den nächsten Wochen auf ein wöchentliches Volumen von über 20 Milliarden Euro steigern wird. "Das dürfte den Bond-Markt belasten, aber ob es auch ausreicht, das Repricing zu beenden, ist unklar", schreibt Analyst Anatoli Annenkov in einem Kommentar. Die Märkte ignorierten gegenwärtig die kurzfristige Wachstumsschwäche und konzentrierten sich auf die bevorstehende Erholung, fügte er hinzu.

MS: EZB könnte Käufe auf 20 Mrd Euro je Woche erhöhen

Die Analysten von Morgan Stanley (MS) schätzen, dass die Zusage der Europäischen Zentralbank (EZB), die Käufe im Rahmen des Pandemie-Notkaufprogramms (PEPP) mit einem "deutlich höheren Tempo" durchzuführen, eine Aufstockung der wöchentlichen Ankaufsrate um etwa 5 auf 20 Milliarden Euro impliziert.

LBBW: EZB-Strategie hat Erfolg

Die Strategie der Europäischen Zentralbank (EZB), für günstige Finanzierungsbedingungen zu sorgen, geht aus Sicht der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) auf, da die langfristigen Euroraum-Staatsanleiherenditen seit Anfang März erneut leicht gesunken sind. Analyst Elmar Völker macht darauf aufmerksam, dass die Renditedifferenz zwischen zehnjährigen Treasuries und entsprechenden Bundesanleihen in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen sei und sich nun dem Vor-Corona-Niveau von 200 Basispunkten nähere.

SPD betont Anspruch auf Kanzleramt nach Bundestagswahl

Die SPD hat nach dem Wahlsieg in Rheinland-Pfalz ihre Ambitionen für das Kanzleramt unterstrichen. "Eine Regierungsbildung ohne Union ist möglich und sie ist auch ziemlich sinnvoll", sagte SPD-Vorsitzende Saskia Esken im ARD-"Morgenmagazin". Bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sei mit den Siegen der amtierenden Ministerpräsidenten von SPD und Grünen deutlich geworden, dass es in Krisenzeiten auf "verantwortungsvoll regierende Personen" ankomme, erklärte Esken.

Unionspolitiker wollen nach Wahldebakel Krisenmanagement verbessern

Nach dem schlechten Abschneiden der CDU bei den Landtagswahlen fordern Spitzenpolitiker der Union ein besseres Corona-Management. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak und CSU-Generalsekretär Markus Blume sagten, dass die Bevölkerung die aktuelle Corona-Bewältigung bedrücke. Personaldebatten stünden nicht im Vordergrund, sondern das Krisenmanagement. "Da müssen wir uns alle selbst fragen: Wo können wir schneller, wo können wir pragmatischer und wo können wir besser werden", sagte Ziemiak im ARD-Morgenmagazin.

Seibert: Bundeskanzlerin Merkel plant keine Kabinettsumbildung

Trotz des enttäuschenden Abschneidens der CDU bei zwei Landtagswahlen will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf Bundesebene keine personellen Veränderungen vornehmen. "Die Bundeskanzlerin beabsichtigt keine Kabinettsumbildung", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert auf eine Journalistenfrage.

Klingbeil hält Ampel-Koalition auf Bundesebene für vorstellbar

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil kann sich nach der Bundestagswahl im September ein Ampel-Bündnis mit Grünen und FDP vorstellen. "Ich halte die Ampel für vorstellbar auf Bundesebene. Wir brauchen jetzt ein Zukunftsbündnis in diesem Land, und da glaube ich, dass das mit der FDP möglich ist", sagte er dem Nachrichtensender Phoenix. Es gebe zwar auch Differenzen, etwa bei der Steuerpolitik, "aber ich nehme wahr, dass die FDP Richtung Zukunft aufgestellt ist", so Klingbeil.

Lindner: Regierungsbeteiligung nur bei inhaltlicher Übereinstimmung

FDP-Chef Christian Lindner macht nach den Landtagswahlen eine mögliche Regierungsbeteiligung seiner Partei von inhaltlichen Übereinstimmungen mit den anderen Parteien abhängig. Auch nach der Bundestagswahl sei eine Regierungsbeteiligung der FDP kein Selbstläufer. "Koalitionsspekulationen indessen sind zu früh, da empfehlen wir den Blick auf die Inhalte in den Wahlprogrammen", sagte Lindner während einer Pressekonferenz zum Ausgang der Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Gruppe von CDU-Politikern fordert nach Maskenaffäre Reformen

Eine Gruppe von teils hochrangigen CDU-Parteifunktionären hat sich in einer Resolution an die Führung von Partei und Fraktion für schärfere Verhaltensregeln für Abgeordnete sowie strengere Auflagen für die Parteienfinanzierung ausgesprochen. In dem dreiseitigen Papier, das den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt, wird unter anderem eine Veröffentlichungs- und Anzeigepflicht für Gewinnanteile, Aktienoptionen und Unternehmensbeteiligungen sowie ein Verbot der Entgegennahme von Honoraren für Vorträge mit Bezug zum Abgeordnetenmandat und eine personelle Aufstockung der Bundestagsverwaltung zur besseren Kontrolle der Regeln gefordert.

Söder fordert nach CDU-Wahlschlappe Konsequenzen

CSU-Chef Markus Söder hat nach der CDU-Wahlschlappe bei den Landtagswahlen Konsequenzen in der Union gefordert. Die Corona-Politik müsse besser werden, für den Corona-Impfstoff der Firma Astrazeneca müsse man einen Exportstopp verhängen und die Union müsse sich "breiter und frischer" aufstellen, erklärte der bayerische Ministerpräsident. "Die gestrigen Landtagswahlen sind ein schwerer Schlag ins Herz der Union. Es hat sich aber auch gezeigt: Die Strategie von Umsicht und Vorsicht, für die auch Winfried Kretschmann steht, wurde von den Wählern bestätigt. Aber beim Management müssen wir uns deutlich verbessern", erklärte Söder auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Grüne lassen Frage der Kanzlerkandidatur weiter offen

Bei den Grünen ist auch nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz noch keine Entscheidung über die Kanzlerkandidatur gefallen. "Manch andere Herren, die rufen sich schon mal zum Kanzler aus aufgrund der Ergebnisse in den Ländern, aber das ist nicht unsere Art, Politik zu machen", sagte Grünen-Chefin Annalena Baerbock in Berlin mit Blick auf eine entsprechende Forderung von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Sie verwies auf die Grünen-Ankündigung, die Kandidatenfrage zwischen Ostern und Pfingsten zu klären: "Wir werden das in den nächsten Wochen gemeinsam entscheiden."

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Feb Verbraucherpreise +0,3% gg Vormonat

Schweden Feb Verbraucherpreise +1,4% gg Vorjahr

Schweden Feb Verbraucherpreise PROGNOSE: +0,6% gg Vormonat

Schweden Feb Verbraucherpreise PROGNOSE: +1,7% gg Vorjahr

