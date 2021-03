Das Kultauto einer ganzen Generation wird elektrisch neu interpretiert. Opel arbeitet am Manta-GSe-Elektro-Mod. Ob es sich dabei um einen Umrüstsatz oder eine Neuauflage des Autos von 1970 handelt, ist unklar. Ein wenig aussagekräftiges Renderbild zeigt eine Draufsicht auf den elektrischen Opel Manta, an dem der Rüsselsheimer Hersteller, der inzwischen zum französischen PSA-Konzern gehört, nach eigenen Angaben derzeit arbeitet. Ist der Elektro-Manta ein Umbausatz? Die Modellbezeichnung Manta GSe ergänzt der Hersteller um das Wort ElektroMOD (in Opel-Schreibweise). Damit impliziert Opel zweierlei. Zum ...

