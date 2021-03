Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Verbraucherpreise entsprachen im Februar mit plus 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat den Erwartungen der Analysten, so die Experten von Union Investment.Die um die schwankungsreichen Energie- und Nahrungsmittel bereinigte Kernrate habe mit plus 0,1 Prozent sogar etwas unter den Erwartungen (0,2 Prozent) gelegen. Als Haupttreiber für den Anstieg hätten sich in erster Linie die Benzinpreise erwiesen. Im Vergleich zum Vorjahr habe die Inflationsrate bei 1,7 Prozent (Januar 1,4 Prozent) gelegen. ...

