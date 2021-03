DJ CDU verständigt sich auf Verhaltenskodex nach Korruptionsaffären

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der CDU-Vorstand hat sich auf einen Verhaltenskodex verständigt, mit dem die Partei wieder Vertrauen in der Bevölkerung herstellen will. Damit reagiert die Partei auf die Affäre um Unions-Abgeordnete des Bundestages, die sich an der Corona-Krise bereichert haben. Außerdem sah sich ein Abgeordneter Korruptionsvorwürfe in Verbindung mit dem autoritär regierten Aserbaidschan ausgesetzt.

"Die Abgeordnetentätigkeit zur persönlichen Bereicherung zu missbrauchen, ist mit unseren Vorstellungen von Anstand und Integrität nicht vereinbar und beschädigt das Ansehen unserer Partei", heißt es in dem Verhaltenskodex, der am Montag vom Bundesvorstand in digitaler Sitzung einstimmig verabschiedet wurde. "Mitglieder, die die Partei oder ihr Mandat für selbstsüchtige Zwecke missbrauchen, verstoßen gegen die Grundsätze der CDU. Sie müssen das Mandat aufgeben und unsere Partei unverzüglich verlassen."

Leider habe sich in den vergangenen Tagen gezeigt, dass einzelne Mandatsträger der CDU diese selbstverständlichen Grundsätze des Anstandes und christdemokratischen Anspruchs nicht teilen.

Zuvor hatte die Maskenaffäre von Unions-Bundestagsabgeordneten die Partei unter Druck gebracht. Der CDU-Abgeordnete Nikolas Löbel hat zugegeben, 250.000 Euro für die Vermittlung von Schutzmasken eingestrichen zu haben. Bei dem CSU-Politiker Georg Nüßlein soll die Provision für die Vermittlung solcher Masken bei 650.000 Euro gelegen haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit. Dem CDU-Bundestagsabgeordnete Mark Hauptmann wird eine zu große Nähe zu Aserbaidschan vorgeworfen.

Das historisch schlechte Abschneiden der CDU bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wird laut Meinungsforschungsinstituten mit der Maskenaffäre und dem schlechten Corona-Management der CDU-geführten Bundesregierung in Verbindung gebracht.

Offenlegung von Vorstands- und Aufsichtsratstätigkeiten

In dem Verhaltenskodex verständigte sich die CDU darauf, dass sämtliche Nebentätigkeiten oder auch Mitgliedschaften in Vorständen und Aufsichtsräten offen zu legen sind, selbst, wenn diese Tätigkeiten unentgeltlich erfolgen. Gleiches gilt für Gewinnanteile, Aktienoptionen oder Unternehmensbeteiligungen.

Außerdem müssen Kandidaten vor ihrer Kandidatur erklären, welchen abhängig entgeltlichen oder welchen freiberuflichen bzw. unternehmerischen Tätigkeiten sie in welchem Umfang nachgehen, "um mögliche Interessenkonflikte auszuschließen". Diesen Verhaltensregeln von Partei und Fraktion müssen sich die Kandidaten vor ihrer Kandidatur verpflichten.

Außerdem dürfen nach dem Kodex Inhaber von Regierungsämtern und Mandatsträgern keine Spenden annehmen. Spenden für den Wahlkampf müssen von den Spendern an die zuständige Parteigliederung geleistet werden.

Zudem dürfen Mandatsträger, die in einem Gremium Mitglied sind, das sich mit den Beziehungen zu einem ausländischen Staat befasst, zu diesem Staat oder seinen Unternehmen keine geschäftlichen Beziehungen unterhalten.

Auf kommunaler Ebene sollen Verantwortungsträger nicht in Gremien vertreten sein, die mit ihrem ausgeübten Beruf oder ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit in Verbindung stehen. Auch seien Abgeordneten- und Parteitätigkeit voneinander zu trennen.

