Neben dem Starwood-Angebot für die CA Immo (zum Preis von 36,0 Euro je Aktie) gibt es nun auch ein Angebot von Immofinanz für S Immo. Die Immofinanz will die Kontrolle an der S Immo und legt ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu 18,04 Euro je S Immo-Aktie vor. Für Immobilien-Fondsmanager Florian Rainer (WPB European Property-Fonds) würde ein Zusammenschluss der beiden Unternehmen Sinn machen, er äussert allerdings Unverständnis hinsichtlich der Höhe des Angebots: "Warum sollte jemand die S Immo deutlich unter EPRA NAV an die Immofinanz verkaufen? Noch dazu, wenn man das schon längst über die Börse hätte machen können?" An den Kursreaktionen an der Börse, wo beide Aktien (CA Immo und S Immo) für ...

