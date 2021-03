Nachtrag zur Addiko Bank: Mitte der Vorwoche hat unser Robot die erste Kursverdopplung in der noch jungen Börsegeschichte der Addiko Bank ausgespuckt: 197 Tage dauerte das "mal 2". Nun, die erste Verdopplung ist zu ihrem Zeitpunkt natürlich zugleich die schnellste in der Geschichte, weil es ja nur eine gibt. Nun hat der Robot BSNgine erneut ein Spitout gemacht. Mit Freitag Schluss wurden "179 Tage" als neuer "schnellster Wert" ausgeworfen, weil die Aktie ja weitergestiegen ist.Addiko Bank: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Addiko Bank: 179 Tage von 14.09.2020 (Kurs 6,6) bis 12.03.2021 (Kurs 13,2)Addiko Bank ( Akt. Indikation: 13,14 /13,30, 0,15%) (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.03.)

Den vollständigen Artikel lesen ...