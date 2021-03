Vancouver, B.C., Kanada - 15. März 2021 - Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) ("Eat Beyond" oder das "Unternehmen"), ein Investment-Emittent mit Fokussierung auf den internationalen Markt für pflanzliche und alternative Lebensmittel, gibt bekannt, dass sein Portfolio-Unternehmen Nabati Foods Global Inc., ehemals Nabati Foods Inc. ("Nabati"), eine überzeichnete Privatplatzierung von 7,7 Mio. $ abgeschlossen und seine Pläne, an die Börse zu gehen, neustrukturiert hat.

Nabati hatte zuvor bekanntgegeben, dass es 4 Mio. $ aufbringen möchte, hat diesen Betrag aber aufgrund der hohen Nachfrage auf 7,7 Mio. $ gesteigert. Genutzt werden die Nettoerlöse für die Finanzierung von Nabatis geplanter Transaktion zum Börsengang sowie für Geschäftsentwicklung, Arbeitskapital, Anlagenerweiterung und zum Kauf von Ausstattung, um die Produktionskapazität zu erweitern und neue Produktlinien zu entwickeln.

Das in Edmonton gegründete Unternehmen Nabati ist ein schnell wachsendes Food-Tech-Unternehmen, das gesundheitsbewussten Konsumenten vollwertige, natürliche und pflanzenbasierte Lebensmittel bietet.

"Sobald die Finanzierung für Nabati verkündet wurde, hat das Unternehmen Tausende Anfragen von interessierten Parteien erhalten, die investieren möchten", sagte Eat Beyonds CEO Patrick Morris. "Dieses neue Kapital kann Nabati auf die nächst höhere Ebene katapultieren, weil das Unternehmen somit seine Produktionskapazität erweitern kann, um die stetig wachsende Nachfrage nach seinen Produkten zu erfüllen. Eat Beyond freut sich auf die enge Zusammenarbeit mit Nabati, um deren Innovation, Wachstum und Expansion zu unterstützen."

Nabati bietet zurzeit drei pflanzenbasierte Produktlinien an, darunter milchproduktefreie Cheesecakes, Käsealternativen und pflanzenbasiertes Fleisch, und plant weitere innovative Produktlinien. Die Produkte von Nabati werden in ganz Nordamerika über Lebensmittelgeschäfte, Online-Shops, Foodservice und Einzelhandel vertrieben.

"Nabati hat im letzten Jahr trotz der Unsicherheiten, vor denen die Konsumenten aufgrund der COVID-19-Pandemie stehen, ein beispielloses Wachstum verzeichnet", sagte Ahmad Yehya, CEO von Nabati. "Wir haben unsere Produkte und Mischung der Vertriebswege so konzipiert, dass wir wirtschaftliche Herausforderungen überstehen können, und jetzt sehen wir die Früchte dieser Arbeit."

Mehr Informationen über Nabati finden Sie unter: https://invest.nabatifoods.com/

-##-

Über Eat Beyond Global Holdings

https://eatbeyondglobal.com/ ("Eat Beyond") (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) ist ein Investmentunternehmen, der es einfach macht, in die Zukunft von Lebensmitteln zu investieren. Eat Beyond identifiziert und tätigt Kapitalinvestitionen in globale Unternehmen, die innovative Lebensmitteltechnologien sowie pflanzliche und alternative Lebensmittelprodukte entwickeln und kommerzialisieren. Eat Beyond wird von einem Team von Experten der Lebensmittelindustrie geleitet und ist der erste Emittent seiner Art in Kanada. Es versucht Privatanlegern die einzigartige Möglichkeit zu bieten, am Wachstum eines umfassenden Spektrums an Möglichkeiten, um am Sektor der alternativen Lebensmittel teilzunehmen, und Zugang zu Unternehmen zu erhalten, die eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer intelligenteren und sichereren Lebensmittelversorgung spielen. Weitere Informationen: https://eatbeyondglobal.com/

Folgen Sie Eat Beyond in den sozialen Medien auf LinkedIn, Instagram, Twitter und Facebook.

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte: Brittany@Exvera.com

Investmentanfragen richten Sie bitte an: Info@Eatbeyondglobal.com

Für weitere Informationen und Investment-Anfragen kontaktieren Sie bitte Patrick Morris unter Info@Eatbeyondglobal.com oder (236) 521-6499

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57273Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57273&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA27786R1038Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA27786R1038