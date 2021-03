Berlin - Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt traut ihrer Partei zu, ihr Ergebnis auch bei der Bundestagswahl deutlich zu verbessern. "Ich bin sicher, dass wir klar über die 20 Prozent kommen, vielleicht ist auch noch etwas mehr drin", sagte Göring-Eckardt dem Nachrichtenportal T-Online.



Die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz seien "jedenfalls ein enormer Rückenwind für den September". Bei der Wahl sei alles möglich. "Es geht um Grün gegen Schwarz. Wir wollen so stark werden, dass wir die Richtung vorgeben, für die Zukunft unseres Landes."



An den Grünen komme niemand mehr vorbei. "Uns wird zugetraut, von vorn zu führen. Das gilt auch für den Bund." Es sei gut, dass mehrere Parteien mit den Grünen regieren wollten.



"Wenn es mehrere Koalitionsoptionen für uns geben sollte, werden wir sie daran messen, wo wir mehr für Klimaschutz und Zusammenhalt tun können", sagte Göring-Eckardt mit Blick auf die Bundestagswahl. "Das lässt sich nicht auf dem Papier ausrechnen und auch nicht an Wahlprogrammen ablesen. Das zeigt sich erst, wenn man miteinander verhandelt."

