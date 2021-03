Facebook will helfen, schneller zu höheren Impfzahlen zu kommen und integriert daher den Vaccinefinder der US-Seuchenschutzbehörde CDC. Vorerst auf die USA beschränkt, sollen ähnliche Tools weltweit kommen. Für die USA existiert eine Website, mit deren Hilfe sich Bürgerinnen und Bürger in den Vereinigten Staaten über Impfmöglichkeiten gegen die vom neuartigen Coronavirus verursachte Lungenkrankheit Covid-19 informieren können. Über den sogenannten Vaccinefinder können zudem direkt Termine vereinbart werden. Vaccinefinder: Impftermine in den USA finden. (Screenshots: Facebook) Vaccinefinder wird in ...

