Nachdem der Goldpreis am Freitag die anfänglichen Verluste wettmachen konnte und im Plus schloss, kann das Edelmetall heute erneut leicht zulegen. Zur Stunde notiert der Goldpreis im Bereich von 1.730 Dollar. Bei den Goldminen nimmt die Übernahmetätigkeit Fahrt auf. Heute ist es ein australischer Konzern, der in Kanada zuschlägt und seinen Fußabdruck im Red Lake District in Kanada vergrößert.Der australische Goldproduzent Evolution Mining hatte bereits die Red Lake Mine von Newmont/Goldcorp gekauft. ...

