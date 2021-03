Wien (www.fondscheck.de) - Der renommierte Value-Investor Hendrik Leber hat seine Kunden gefragt, welche ESG-Kriterien ihnen besonders wichtig sind, so die Experten von "FONDS professionell".Nun wolle er seine Fonds, wenn es gehe, entsprechend umbauen.Laut EU-Verordnung würden Fonds seit diesem Monat nach ihrer Transparenz in Sachen Nachhaltigkeit klassifiziert. ACATIS wolle seine Fair-Value-Fonds in die Top-Kategorie hieven. Dafür habe die Investmentboutique ihre Kunden befragt, welche Nachhaltigkeitskriterien ihnen besonders am Herzen lägen - und wolle die Antworten nutzen, um die Fonds gegebenenfalls entsprechend umzubauen. Mehr Transparenz gehe kaum. "Für unseren Investmentprozess sind die Ergebnisse sehr wertvoll und wir nehmen sie sehr ernst", sage ACATIS-Chef Hendrik Leber. "Nicht alles können wir eins zu eins umsetzen, aber es wird Veränderungen in unseren Portfolios geben." ...

