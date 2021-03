DJ Laschet fordert nach Wahldebakel von Bundesregierung besseres Regieren

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Chef Armin Laschet hat nach dem Wahldebakel seiner Partei in zwei Landtagswahlen von der Bundesregierung besseres Regieren verlangt. Ausdrücklich forderte er auch den SPD-Kanzlerkandidaten und Bundesfinanzminister Olaf Scholz dazu auf, sich um seine Kernthemen im Ministerium zu kümmern. Eine Umbildung des Bundeskabinetts hält er jedoch nicht für nötig.

"Das Wahlergebnis ist enttäuschend", erklärte Laschet nach den Beratungen des CDU-Spitzengremien. "Die Corona-Krise belastet alle Menschen in diesem Land und deshalb gab es auch Debatten über das Corona-Management. Hier müssen wir besser werden." Während der Corona-Pandemie erwarte die Bevölkerung, dass das Gemeinwohl und die Arbeit für die Menschen im Land im Vordergrund stünden "und nicht parteipolitische Sperenzchen", so Laschet. Die Regierung als Ganzes müsse zu guten Sachlösungen kommen.

"Ich erwarte, dass die Bundesregierung gute Arbeit leistet. Das gilt für alle Minister, Ministerinnen, sei es bei Impfungen, bei Tests, bei Abschlagszahlungen. Und ich erwarte vor allem, dass jeder Minister sich um sein Ressort kümmert. Der Finanzminister hat genug zu tun mit der Finanzaufsicht", sagte ein sichtlich verärgerter Laschet, ohne Scholz ausdrücklich beim Namen zu nennen.

Scholz müsse nicht entgegen der Realität ankündigen, dass in den nächsten Wochen 10 Millionen Impfdosen auf seine Veranlassung ankämen. "Jeder Minister sollte sein Ressort gut bearbeiten, aber sich nicht an anderen abarbeiten, die einen schwierigen Job in dieser Zeit zu leisten haben", betonte Laschet.

Laschet will nach vorne blicken

Die CDU hat bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz historisch schlechte Ergebnisse eingefahren. In beiden Bundesländern haben die in der Bevölkerung beliebten Landeschefs gewonnen. Umfragen deuten aber auch darauf hin, dass die Wähler die CDU wegen ihres schlechten Corona-Managements abgestraft haben. Für den langsamen Impfstart, die schleppende Auszahlung der Corona-Hilfen und den verspäteten Start der Selbsttests werden hauptsächlich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) verantwortlich gemacht.

In seiner ersten öffentlichen Stellungnahmen zu den Landtagswahlen verwies Laschet zudem auf seine Pläne für die kommenden Monate. Noch im März wolle er sich zunächst mit den Kreisvorsitzenden der CDU und dann mit den Parteivertretern im Osten der Republik beraten. Danach wolle man das Wahlprogramm für die Bundestagswahlen im September weiter erarbeiten.

Die Kanzlerkandidaten-Frage der Union werde wie geplant zwischen Ostern und Pfingsten entschieden, so Laschet. Der CDU-Chef Laschet will sich dann mit CSU-Chef Markus Söder über den Kandidaten beraten.

