Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Wer erinnert sich noch an die großen Verluste im DAX vor einem Jahr? Hätten Experten dem Dax ein solches Comeback zugetraut? Die hohe Verschuldung als Handikap der freien Geldpolitik, so Marktexperte Robert Halver von der Baaderbank. Was die Aktienmärkte aus der aktuellen Situation machen und welche Termine sowie Konjunkturdaten diese Woche wichtig sind, dass erklärt Robert Halver von der Baader Bank in diesem Interview.