Trotz der kräftigen Zuwächse in der jüngeren Vergangenheit zeigt die Nachfrageseite bisher keine Schwäche. Die fehlenden Gewinnmitnahmen sind positiv, allerdings dürfte der Markt das Tempo nicht mehr lange durchhalten. Von Franz-Georg Wenner Mit der dritten Bestmarke in Serie zeigte der Dow Jones am Freitag ein weiteres Signal der Stärke. Zudem entsprach das Hoch auch gleichzeitig dem Tagesschluss. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...