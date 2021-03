NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Danone mit Blick auf den Abschied von Emmanuel Faber auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Nur zwei Wochen nach dem erzwungenen Rücktritt als Konzernchef müsse Faber nun auch den Posten des Verwaltungsratspräsidenten räumen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. An den operativen Problemen des Lebensmittelherstellers dürfte sich dadurch zumindest kurzfristig nichts dramatisch ändern. Die Trennung beider Ämter sei aber ein Hinweis auf eine stärkere Orientierung an den Interessen der Aktionäre./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2021 / 03:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2021 / 03:18 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120644

