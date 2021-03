DJ Regierungsberater empfehlen umfassende Fracking-Studie

BERLIN (Dow Jones)--Berater der Bundesregierung haben eine umfassende Studie zu Risiken und Chancen von Fracking in Deutschland empfohlen. Bislang gebe es nirgendwo in der Welt "Monitoring als ein systematisches und alle Projektphasen übergreifendes Überwachungs- und Steuerungsinstrument", heißt es in einem Gutachten, das die Expertenkommission Fracking durch das Bundesforschungsministerium beauftragten ließ. Für die Studie hat die Aachener Ressourcenmanagement-Firma ahu GmbH Wasser Boden Geomatik eine internationale Literaturrecherche zu den Folgen der unkonventionellen Gasgewinnung für Grundwasser und Oberflächengewässer durchgeführt.

Demnach gibt es auch in den USA - das intensiv vom Fracking-Gas profitiert - keine intensiven Untersuchungen. Dort würde das Entweichen von Gasen oder Flüssigkeiten im tiefen Untergrund "in der Regel nicht überwacht". Auch spiele die Abschluss- und Nachsorgephase in den USA bislang "keine große Rolle". Ziel eines sogenannten Baseline Monitorings müsse es daher sein, "alle relevanten Umweltparameter zu erfassen", empfehlen die Gutachter.

Fracking hierzulande vorerst verboten

Die große Koalition hatte unkonventionelles Fracking im Februar 2017 vorerst verboten. Erlaubt sind nur wissenschaftliche Erkundungsmaßnahmen. Um diese zu überwachen, hatte die Bundesregierung die Expertenkommission Fracking berufen. Allerdings waren zwischen Juni 2019 und Juni 2020 noch keinerlei Anträge für Fracking-Testbohrungen in Deutschland eingegangen.

Die Expertenkommission, die vom Projektträger Jülich unterstützt wird, hatte daher drei Studien beauftragen lassen. Im vergangenen Jahr hatte ein erstes Gutachten der Firma GEOS Ingenieurgesellschaft mbH ergeben, dass Methanemissionen beim Fracking eine Rolle spielen können. Sogenannte Superemitter sind etwa schlecht abgedichtete alte Bohrlöcher, Kompressorstationen oder Lecks in Rohren. Die dritte Studie zu Risiken der Seismizität wird derzeit erarbeitet, hieß es von der Kommission. Nach Abschluss aller Studien soll dann der Bundestag die Erkenntnisse überprüfen und dann zu einer endgültigen Entscheidung kommen, ob die Technologie in Deutschland zum Einsatz kommen darf.

Beim unkonventionellen Fracking wird ein Gemisch aus Wasser, Sand und Chemikalien mit hohem Druck in tiefe Gesteinslagen verpresst und so Erdgas oder Öl gefördert. Statt porösem wird auch Schiefer-, Ton-, Mergel- oder Kohleflözgestein aufgebrochen. Gegner des Verfahrens befürchten, dass dabei Bodenrisse entstehen können oder das Trinkwasser verschmutzt werden könnte.

