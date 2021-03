NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Montag seine Rekordjagd mit Mühe fortgesetzt. Der US-Leitindex hatte im frühen Handel bei rund 32 931 Punkten eine historische Bestmarke erreicht und lag zuletzt minimal im Minus bei 32 763,65 Punkten. Der Optimismus über das von US-Präsident Joe Biden unterzeichnete Corona-Hilfspaket für die US-Wirtschaft sowie besser als von Experten erwartete Konjunkturdaten hatten zunächst für gute Laune gesorgt. Dann ließ der Schwung an der Wall Street wieder nach.

Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,12 Prozent auf 3938,63 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 bewegte sich bei 12 944,13 Punkten kaum vom Fleck./la/fba

