Das deutsche Gesundheitsministerium gab am Montag bekannt, dass es beschlossen hat, die Verabreichung des Coronavirus-Impfstoffs von AstraZeneca zu stoppen, wie Reuters berichtet. In der Zwischenzeit sagte der polnische Gesundheitsminister Adam Niedzielski am Montag, dass die Vorteile des Impfstoffs von AstraZeneca größer seien als die Risiken. Zuvor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...