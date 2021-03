Volkswagen hat bei seinem Batteriepartner Northvolt Akkus für einen Milliardenbetrag bestellt. VW platzierte bei den Schweden einen Auftrag zur Lieferung von Batterien im Volumen von mehr als 14 Milliarden US-Dollar (rund 11,7 Milliarden Euro). Der Milliardenauftrag läuft über die kommenden zehn Jahre. Volkswagen erhöht zudem auch seinen Anteil am Unternehmen, wie Northvolt mitteilte. Damit steigt das Gesamtauftragsvolumen in den Northvolt-Büchern auf über 27 Milliarden Dollar. Volkswagen will im ...

