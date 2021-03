Der EUR/USD baut sein Scheitern am jüngsten Hoch aus dem Bereich der 1,19 aus - Ein tieferer Pullback könnte zu einem erneuten Test des Jahrestiefs im Bereich von 1,1830 führen - Die Aufwärtsbewegung des EUR/USD traf in der zweiten Hälfte der vergangenen Woche in der Nähe der psychologischen Marke von 1,20 auf einen starken Widerstand und löste ...

