Viking Malt, ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Malzprodukten, hat im jüngsten Rating für Corporate Social Responsibility (CSR) von EcoVadis die Platinmedaille erhalten. Mit der neuen Medaillenkategorie Platin wird die CSR-Leistung bewertet, und Viking Malt zählt mit dieser Auszeichnung zu den besten 1 % aller von EcoVadis bewerteten Unternehmen und zu den besten 2 % in der Branchenkategorie "Herstellung von Malzlikören und Malz".

"Die CSR-Initiativen von Viking Malt orientieren sich stark an unseren Unternehmenswerten und unserer Geschäftsstrategie. Indem wir CSR praktizieren, werden wir uns bewusst, welche Auswirkungen das Geschäft von Viking Malt auf alle Aspekte der Gesellschaft in wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Hinsicht hat. Überdies können wir so leichter die Bindungen zwischen Viking Malt und unseren Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten festigen", so Annika Wilhelmson, Vice President Innovation, Quality and CSR bei Viking Malt. "Eine unabhängige Bewertung unserer Nachhaltigkeitsaktivitäten ist immer sehr wertvoll, und angesichts dieser positiven Bewertungen sind wir noch zuversichtlicher, dass der von uns eingeschlagene Weg richtig, wertvoll und sinnvoll ist."

Am Dienstag, 9. März, nahm der CEO von Viking Malt, Kasper Madsen, an einer Podiumsdiskussion unter dem Titel "Vision to Value, CEO's roadmap to Sustainability" auf der Konferenz Sustain 2021 von EcoVadis teil. https://tiny.pl/r4z6f

"Ich hoffe sehr, dass unser Beispiel anderen Unternehmen beim Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele helfen kann. Unser Rat wäre, dass jedes Mitglied des Führungsteams Verantwortung für Nachhaltigkeit übernehmen muss sie ist eine wesentliche Komponente unseres geschäftlichen Handelns. Mit der Anerkennung unserer Erfolge durch EcoVadis gewinnen wir an Glaubwürdigkeit vor unseren Kunden und dadurch auch ihre Wertschätzung. Nicht zu unterschätzen sind zudem die positiven Auswirkungen auf das Engagement, die Identifikation mit unserem Unternehmen und die Energie der Mitarbeiter", so Kasper Madsen.

EcoVadis ist der weltweit vertrauenswürdigste Anbieter von Nachhaltigkeitsratings, Informationen und Tools zur kollaborativen Leistungsverbesserung für globale Lieferketten. Gestützt auf eine leistungsstarke Technologieplattform und ein globales Team von Fachexperten bieten die einfach zu bedienenden und umsetzbaren Nachhaltigkeits-Scorecards von EcoVadis detaillierte Einblicke in ökologische, soziale und ethische Risiken in 200 Einkaufskategorien und 160 Ländern.

Über Viking Malt

Viking Malt verkauft seine Produkte weltweit an die Lebensmittel-, Getränke- und Brauindustrie. Das Unternehmen hat 6 Produktionsstätten in 5 Ländern: Finnland, Schweden, Dänemark, Litauen und zwei Anlagen in Polen. Viking Malt mit einem Umsatz von etwa 250 Millionen Euro ist die größte Mälzerei Skandinaviens, die fünftgrößte Europas und die neuntgrößteweltweit. Es ist auf dem Weltmarkt das führende Unternehmen für Spezialmalz. Die Viking Malt Group ist im Besitz von Polttimo (62,5 %) und Svenska Lantmännen (37,5 %).

Lesen Sie unseren CSR-Bericht: https://www.vikingmalt.com/csr/

Nähere Informationen über das Unternehmen und seine Produkte: www.vikingmalt.com.

