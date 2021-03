Die Firma Hypoport (ISIN: DE0005493365; WKN: 549336), die mit ihren Konzerntöchtern prächtig an der Vermittlung von Immobilienkrediten profitiert hat, galt lange als einer der absoluten Börsenstars in Deutschland. Wurde die Aktie Anfang 2011 noch im Bereich von 11 Euro gehandelt, so stieg der Kurs bis zum 8. Februar 2021 in der Spitze bis auf 618 Euro an, was einer stattlichen Performance von mehr als 5.000 % gleichkommt. Allerdings nehmen jetzt deutlich die Signale zu, dass der Anteilschein seinen langfristigen Abwärtstrend nicht nur verlässt, sondern gleichzeitig vor einer brutalen nächsten Kurskorrektur steht.Wie die Firma heute mitteilte, konnte im Geschäftsjahr 2020 ein Umsatzwachstum von 15 % auf 388 Millionen Euro erzielt werden. Damit wurden die Marktschätzungen, welche sich zuvor auf 396 Millionen Euro beliefen, aufgrund eines vergleichsweise enttäuschenden 4. Quartals deutlich verfehlt. Zwar konnte das in Lübeck ansässige Unternehmen die Nettogewinnprognosen, welche sich auf 26,9 Millionen Euro beliefen, mit einem vermeldeten Nettoüberschuss von 27,9 Millionen übertreffen. Allerdings enttäuschten die Hanseaten ihre Investoren mit ihrer Prognose für die laufende Zwölfmonatsperiode massiv.

