Diese Woche haben die Notenbanken das Wort. Bis Mittwochabend steht die Börse im Bann der anstehenden Sitzung der Federal Reserve. Am Donnerstag folgt die Sitzung der Bank of England und am Freitag erwarten wir die jüngste Entscheidung der Bank of Japan. Sidney und Tokio konnten sich heute früh gut halten, aber der chinesische Aktienmarkt erlitt einen Sell-Off. Alle wichtigen Benchmarks rutschten im heutigen Handel durch.Anzeige:Auch die wichtigsten Futures stehen heute früh unter Druck. Eine Viertelstunde vor Eröffnung der europäischen Vorbörse notiert der DAX-Future -0,19 % niedriger bei 14.535 Punkten, der S&P 500 Future ist nahezu unverändert bei 3.931 Punkten und der Nasdaq-Future sinkt leicht um -0,16 % auf 12.904 Punkte.

