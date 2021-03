Wir haben uns das "Vergnügen" gemacht und so getan, als seien Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ein Bundesland. Dann schauen die Ergebnisse, die ja in Baden-Württemberg für die Grünen vor allem mit Winfried Kretschmann und für die SPD in Rheinland-Pfalz mit "Malu" Dreyer zu tun haben, anders aus. Und zwar so, dass man sich in Berlin bei CDU und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...