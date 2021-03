Die an der Wiener Börse gelistete und in der Schweiz ansässige CAG International AG wird offenbar derzeit von Börsenbriefe bzw. via E-Mails zum Kauf empfohlen. Die FMA rät nun den Anlegern, die in den Kaufempfehlungen gemachten Angaben mit Hilfe anderer Quellen "sehr genau zu überprüfen". Dies würde insbesondere dann gelten, wenn Anlegern die Aktien sehr offensiv zum Kauf empfohlen würden, die in Aussicht gestellten Gewinne extrem hoch und/oder Anleger unter Zeitdruck gesetzt würden, so die FMA. Häufig würden solche Börsenbriefe bzw. E-Mails lediglich dazu dienen, Anleger zum Kauf von bestimmten Aktien zu verleiten, damit die Absender von steigenden Kursen dieser Aktien profitieren, erklärt die FMA. Die CAG International ...

