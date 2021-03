Die Europäische Zentralbank gab am Montag bekannt, dass sie in der vergangenen Woche im Rahmen ihres Programms zur quantitativen Lockerung Vermögenswerte im Wert von netto 19,303 Mrd. € gekauft hat, verglichen mit 17,068 Mrd. € in der Vorwoche, wie Reuters berichtet. Weitere Details "Die EZB kaufte im Rahmen des Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...