Kanada ist Goldland und Fury ist mittendrin mit drei Superprojekten.

Durch die zuletzt abgeschlossene Finanzierung in Höhe von 23 Millionen CAD ist das neugegründete Unternehmen Fury Gold Mines das aus der aufgespaltenen Auryn Resources hervor kam finanziell gut aufgestellt, um innerhalb der nächsten 18 Monate seine Explorationsstrategie voranzutreiben. Innerhalb dieses Zeitpunkts sollen insgesamt über 80.000 Meter an Bohrungen auf den 3 kanadischen Hauptprojekten durchgeführt werden, um weiterhin den Unternehmenswert zu steigern, die Mineralressourcen zu erweitern und die einzelnen Projekte weiterzuentwickeln.

Zu den Highlights des 1 ½ Jahre dauernden Bohrprogramms zählen das über 50.000 Bohrmeter umfassende Ausbauprogramm auf Eau Claire, welches bereits die ersten sensationellen Ergebnisse liefern konnte. Die Highlights der Bohrlöcher außerhalb der definierten Ressource beinhalten rund 6 Meter mit 11,56 g/t Gold und 2,5 Meter mit 8,87 g/t Gold und zeigen das große Potenzial zur Erweiterung der Lagerstätte. Die ca. 20.000 Meter langen Konversions- und Explorations-bohrungen auf Homestake Ridge in British Columbia, die für den diesjährigen Sommer geplant sind. Mindestens 10.000 Meter sind auf dem Projekt Committee Bay in der Provinz Nunavut geplant, um die Lagerstätte Three Bluffs zu erweitern und mehrere aufregende neue Ziele für den Sommer 2021 zu erproben. Und für das vierte Quartal 2021 gibt es Pläne für eine vorgeschlagene Oberflächenexplorationskampagne, gefolgt von Bohrungen zwischen 3.000 und 5.000 Meter in zwei nicht bebohrten Zielgebieten auf dem Éléonore South Joint Venture. Durch die Neuausrichtung der Projekte, die Neugliederung des Unternehmens und durch die aggressiven Wachstumsstrategien befindet man sich auf einem guten Weg ein wichtiger Teilnehmer in kanadischen Goldabbaugebieten zu werden, das bis 2025 Gold produzieren möchte.

Das Brokerhaus H.C. Wainwright & Co. bestätigte Anfang Februar sein Buy-Rating und das Kursziel von 2,40 CAD, was bezogen auf den derzeitigen Aktienkurs ein Potenzial von ca. 45% darstellt.

Die durch die Abspaltung frei gewordenen Aktiva in Peru werden zum Teil nun im neu geschaffenen Explorationsunternehmen Tier One Silver weitergeführt. Tier One ist bisher noch nicht börsengeführt, durchläuft aber gerade den Prozess zum amerikanischen und kanadischen Listing, um bis Ende März 2021 handelbar zu sein. Hauptgrundstück ist das zu 100% im Besitz befindliche Curibaya Projekt, das eine Größe von 11.000 Hektar hat und bereits über die FTA Bohrgenehmigung verfügt. Dort wurden vor kurzem bereits Gesteinsprobenprogramme mit bis zu 298 kg/t Silber und 14,1 g/t Gold entnommen. Geplanter Starttermin für das Bohrprogramm ist April 2021.

Fury Goldmines hat ein Riesenpotenzial und fokussiert sich nun voll auf Kanada.

Der Chart weist bereits ein Kaufsignal vom März 2020 was ein erstes Kursziel von 3,25 CAD erwarten lässt. Löst sich die momentane Formation nach oben auf wird wieder ein Kaufsignal bei 2,50 CAD generiert was dann bereits zu 4,25 CAD Kursziel führt.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

