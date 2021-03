8.000 Ananas im Becher, 500 Kokosnüsse und 200 Melonen wurden an nur 6 Tagen im Globus SB-Warenhaus Koblenz geschält und verkauft - absolut rekordverdächtig. Am Ende der Woche zieht Piero Nickenig, Teamleiter Obst und Gemüse im Globus Warenhaus in Koblenz, Bilanz. Ananasschälmaschine pina to go®. Foto © HEPRO GmbH Ananasschälmaschine pina to...

Den vollständigen Artikel lesen ...