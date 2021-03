COBURG (dpa-AFX) - Die "Neue Presse" schreibt zur Union:

Die Union steckt in einer verzwickten Lage. Sie muss ihre Kanzlerkandidatenentscheidung treffen, um das Bild der selbstbeschäftigten Partei loszuwerden und ein Zeichen des Aufbruchs zu geben. Sie fühlt sich zu Recht aufgerufen, ihre Handlungsfähigkeit in Politikfeldern jenseits der Pandemie zu zeigen. Und schließlich muss sie schonungslos den Morast umgraben, in dem einzelne gierige Abgeordnete unterwegs waren. Zu gewinnen hat sie dabei nichts. Zeitgleich aber wird sie vor allem daran gemessen werden, ob sie in der dritten Welle die Lage im Griff hat - von den Tests über das Impfen bis zur Lockdown-Notbremse./yyzz/DP/eas