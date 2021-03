BERLIN (dpa-AFX) - Ein halbes Jahr nach dem Start einer Kommission zur Zukunft der Landwirtschaft will sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag über den Stand der Beratungen informieren. Nach dieser nicht öffentlichen Sitzung veranstaltet das unabhängige Gremium außerdem eine Online-Diskussion (14.00). Die vom Kabinett eingesetzte "Zukunftskommission" soll einen breiten Konsens über die Ausrichtung der Lebensmittelproduktion suchen und bis zum Sommer Empfehlungen dazu vorlegen - also kurz vor der Bundestagswahl Ende September.

Merkel hatte das Gremium angesichts von Bauernprotesten Ende 2019 vorgeschlagen. Ihm gehören Vertreter von Landwirten und Industrie, Natur- und Tierschützern sowie Handel und Wissenschaft an./sam/DP/eas