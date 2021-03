DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

AUDI - Audi-Chef Markus Duesmann hat einen Entwicklungsstopp für neue Benzin- und Dieselmotoren verhängt. "Wir werden keinen neuen Verbrennungsmotor mehr entwickeln, sondern unsere bestehenden Verbrennungsmotoren an neue Emissionsrichtlinien anpassen. Die EU-Pläne für eine noch strengere Abgasnorm Euro 7 sind technisch eine riesige Herausforderung bei gleichzeitig geringem Nutzen für die Umwelt. Das schränkt den Verbrennungsmotor extrem ein", sagte der Vorstandsvorsitzende Markus Duesmann. (FAZ)

VARTA - Der Batteriehersteller Varta will künftig auch Batteriezellen für Elektroautos produzieren. Das erfuhr die WirtschaftsWoche aus konzernnahen Kreisen. Die großformatige Batteriezelle 21700, für die Varta am Stammsitz in Ellwangen zurzeit eine Pilotlinie aufbaut, soll zunächst vor allem in leistungsstarken Elektroautos zum Einsatz kommen, etwa als kurzzeitiger Beschleuniger oder als Teil von neuartigen Antriebskonzepten, bei denen die Batterie während der Fahrt von einem Motor permanent wieder aufgeladen wird. Dazu befindet sich der MDAX-Konzern laut Insidern zurzeit mit mehreren Automobilherstellern in Gesprächen. Varta wollte sich auf Anfrage nicht offiziell zu den Plänen äußern. (WirtschaftsWoche)

WHATSAPP - Die für Facebook in Deutschland zuständige Datenschutzbehörde in Hamburg prüft die Einleitung eines Dringlichkeitsverfahrens gegen die Konzerntochter Whatsapp wegen deren neuer Datenschutzrichtlinie. Das sagte der Landesdatenschutzbeauftragte Johannes Caspar im Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung. Die Änderungen bei dem Chat-Programm, die am 15. Mai in Kraft treten sollen, seien "vage und widersprüchlich", deuteten jedoch auf verstärkten Datenaustausch zwischen Whatsapp und Facebook hin, so Caspar. Die Maßnahmen des Dringlichkeitsverfahrens beträfen nur Deutschland und hätten aufschiebende Wirkung von höchstens drei Monaten. Facebook hat seinen Deutschlandsitz in Hamburg. Die Handhabe nationaler Aufsichtsbehörden ist beschränkt, weil der Konzern-Hauptsitz in Irland ist. Caspar forderte, dass die irische Aufsichtsbehörde "in der Frage der Weitergabe der Daten zwischen Whatsapp und Facebook endlich eine unabhängige Überprüfung einleiten" solle. (Neue Osnabrücker Zeitung)

TESLA - In den kommenden Wochen will der E-Auto-Konzern die Baugenehmigung für eine neue Batteriefabrik in Deutschland beantragen. Bereits 2022 soll die Produktion anlaufen. Die Batteriezellfabrik soll bis zu 1.000 neue Arbeitsplätze schaffen und auf dem Gelände direkt neben der Autofabrik in östlicher Richtung gebaut werden. Auch in der entstehenden Gigafactory in Texas arbeitet Tesla an neuen Technologien wie etwa einem neuen Zelldesign und trockenen Elektroden. Damit will Tesla einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil erzielen: die Kosten je Kilowattstunde auf bis zu 50 US-Dollar zu drücken. Derzeit kommt Tesla als Kostenführer auf geschätzte 100 Dollar, den Branchenschnitt beziffert die Branchenberatung Bloomberg NEF auf 137 Dollar. (Handelsblatt)

JOBY AVIATION - Das Start-up Joby Aviation aus Santa Cruz im Silicon Valley drängt mit seinen Flugtaxis auf den deutschen Markt. "Deutschland ist ein extrem interessanter Markt, weil es so dicht besiedelt ist", sagte Gründer Joe Ben Bevirt dem Handelsblatt. "Wir wollen dort nicht nur in, sondern auch zwischen Städten fliegen - gerade dort, wo es keine ICE-Strecken gibt", so Bevirt. An einem Standort wie Berlin wolle er Hunderte seiner Flugmaschinen mit sechs Propellern einsetzen und auch Strecken für Pendler anbieten. Das 2009 gegründete Joby ist der Pionier der Branche. Ab 2024 will Joby seinen Dienst zahlenden Passagieren anbieten.

March 16, 2021

