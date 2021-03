ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE rechnet wegen des extremen Kälteeinbruchs in den USA vor einigen Wochen im laufenden Jahr mit einem geringeren Ergebnis. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in Essen mit. Demnach soll das bereinigte Nettoergebnis 2021 zwischen 750 Millionen und 1,1 Milliarden Euro liegen. Das wäre etwas weniger als das Ergebnis von 1,2 Milliarden Euro im Corona-Jahr 2020.

Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll ebenfalls etwas sinken auf 2,65 bis 3,05 Milliarden Euro. Beim bereinigten Ebit geht RWE von einer Spanne zwischen 1,15 und 1,55 Milliarden Euro aus. Die Dividende will der Konzern wegen der guten Finanzlage im laufenden Jahr allerdings erhöhen: Die Aktionäre sollen für 2021 je Aktie 0,90 Euro erhalten. Der Ausblick entspricht in etwa den Erwartungen der Analysten, nur beim bereinigten Ebitda lagen die Schätzungen ein wenig höher./knd/stk