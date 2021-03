"Die erhöhte Nachfrage nach Homeoffice-Equipment stellt unsere Branche vor Schwierigkeiten - vor allem im Geschäftskundenbereich."Wenn in der Lieferkette plötzlich der Schiffscontainer zum raren Gut wird und dadurch die Frachtpreise in die Höhe steigen, hat dies einen Einfluss auf die Kunden von Handelsunternehmen, wie wir eines sind. Die erhöhte Nachfrage nach Homeoffice-Equipment stellt unsere Branche vor Schwierigkeiten - vor allem im Geschäftskundenbereich. Im Dezember 2020 las man überall in der Presse...

Den vollständigen Artikel lesen ...