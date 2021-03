Aktien: Astrazeneca-Impfstoff ausgesetzt - Aktie im Abwärtstrend

Anzeige / Werbung

Der Impfstoffanbieter Astrazeneca verteidigt seinen in die Schlagzeilen geratenen Covid-Impfstoff. Doch zahlreiche EU-Länder haben die Impfungen ausgesetzt, die Aktie bleibt im Abwärtstrend.

Astrazeneca hatte am Freitag angekündigt, an die EU-Staaten bis zur Jahresmitte nur noch 100 Millionen Impfdosen zu liefern - statt der zuletzt anvisierten 220 Millionen Dosen. Der Konzern begründete dies unter anderem mit Exportbeschränkungen. Möglicherweise wird die EU aber gar keine Dosen mehr kaufen.

Obwohl Astrazeneca seinen Impfstoff, der nach Berichten über Komplikationen durch Blutgerinnsel und Thrombosen nach der Impfung in den Niederlanden, Irland, Dänemark, Norwegen, Island und seit gestern Deutschland vorübergehend nicht verimpft wird, vehement verteidigt, mehren sich die Zweifel. Italien und Österreich stoppten die Verwendung von bestimmten Chargen.

Astrazeneca selbst erklärte, es sehe kein erhöhtes Risiko von Blutgerinnseln in Zusammenhang mit seinem Vakzin. Eine sorgfältige Analyse aller verfügbaren Sicherheitsdaten von mehr als 17 Millionen Menschen, die in der Europäischen Union und in Großbritannien mit dem Mittel geimpft wurden, hätten keine Hinweise auf ein erhöhtes Risiko einer Lungenembolie, einer tiefen Venenthrombose oder einen Rückgang der Blutplättchen ergeben.

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte in der vergangenen Woche noch erklärt, es geben keine Hinweise darauf, dass die Fälle von Blutgerinnseln durch die Impfung mit Astrazeneca verursacht wurden - eine Einschätzung, der sich auch die Weltgesundheitsorganisation WHO und das deutsche Paul-Ehrlich-Institut anschlossen. Doch nun prüft das Paul-Ehrlich-Institut den Impfstoff noch einmal.

Astrazeneca-Aktie scheitert am Widerstand

Die Aktie von Astrazeneca bleibt mittelfristig in einem Abwärtstrend und ist erst vor wenigen Tagen am charttechnischen Widerstand bei rund 7.200 Pence gescheitert. Nun nähert sich der Kurs wieder der Unterstützungslinie bei 6.700 Pence an, knapp darunter verläuft die untere Abwärtstrendline des Abwärtskanals. Auch der MACD (Momentum) konnte seine Abwärtstendenz nicht stoppen.

