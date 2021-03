NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat Hugo Boss von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 35 auf 38 Euro angehoben. Das neue Management des Modekonzerns bringe in diversen wichtigen Geschäftsbereichen viel Erfahrung mit, schrieb Analystin Manjari Dhar in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die bisherigen Schritte, die den Online-Handel und die Produktpalette mit legerer Kleidung betreffen, seien richtig. Trotz des zuletzt schon angezogenen Kurses erscheine ihr die Aktie anspruchslos bewertet./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2021 / 17:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2021 / 01:45 / ET

