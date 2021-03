The following instruments on XETRA do have their first trading 16.03.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.03.2021Aktien1 CA00076T1057 ABC Technologies Holdings Inc.2 DE000A2G8332 niiio finance group AG3 GB00BLB3G628 G4S PLC4 GB00BJ56HG01 Umuthi Healthcare Solutions PLC5 CA4824511014 KGL Resources Ltd.Anleihen/ETF1 US00206RMF63 AT & T Inc.2 US00206RMG47 AT & T Inc.3 CH1104885954 Cellnex Telecom S.A.4 BE0002774553 GIMV N.V.5 XS2312156115 LSF9 Balta Issuer S.A.6 XS2317061864 Council of Europe Development Bank (CEB)7 DE000DD5AV68 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank8 DE000NLB3QW1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-9 DE000NLB3P51 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-10 XS2320438653 Cadent Finance PLC11 USL56608AA73 JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc.12 USV6703DAC84 Network i2i Ltd.13 XS2314265237 Public Power Corporation S.A.14 XS2227817876 QNB Finance Ltd.15 FI4000490602 Sanoma Oyj16 XS2317058720 International Bank for Reconstruction and Development17 IT0005439275 Italien, Republik18 CH1101561525 LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd.19 DE000HLB4090 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HLB4082 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 CH1100259782 Metropolitan Life Global Funding I22 XS2318748956 RZD Capital PLC23 AT000B122080 Volksbank Wien AG24 IE00BMDBMX02 Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF - Acc25 IE00BMDBMW94 Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF - Acc26 LU1435356149 Lyxor USD High Yield UCITSETF - Dist27 LU1435356495 Lyxor USD High Yield UCITSETF - Monthly Hedged to EUR - Dist