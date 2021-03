DGAP-News: Zalando SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

Zalando erwartet bis 2025 mehr als 30 Milliarden Euro GMV



16.03.2021 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Zalando erwartet bis 2025 mehr als 30 Milliarden Euro GMV Zalando hebt auch langfristiges Wachstumsziel auf über 10% des europäischen Modemarktes an

Geschäftsjahr 2020 mit 30,4% Wachstum und 5,3% bereinigter EBIT Marge

Prognose 2021: 27-32% GMV-Wachstum, bereinigtes EBIT in Höhe von 350-425 Millionen Euro

Astrid Arndt zum 1. April als Chief People Officer in den Vorstand berufen BERLIN, 16. MÄRZ 2021 // Nach einem starken Geschäftsjahr 2020 hebt Zalando die Wachstumsziele an und will bis 2025 mehr als 30 Milliarden Euro Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Volume, GMV) erzielen. Zalando will darüber hinaus langfristig einen Anteil von über 10% am europäischen Modemarkt erreichen, der ein Volumen von rund 450 Milliarden Euro hat. Zalando ist im Jahr 2020 schneller gewachsen und steigerte das GMV um 30,4% auf 10,7 Milliarden Euro. Dabei spielten vor allem ein außerordentlich starker Anstieg der Neukund*innen sowie die starke Entwicklung des Partnerprogramms eine tragende Rolle. Der Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 23,1% auf 8,0 Milliarden Euro. Das Unternehmen erwirtschaftete im gleichen Zeitraum ein bereinigtes EBIT in Höhe von 420,8 Millionen Euro, was einer bereinigten EBIT-Marge von 5,3% entspricht. Insbesondere Skaleneffekte und eine vorübergehend deutliche Verbesserung der Retourenquote beeinflussten das Zalando-Ergebnis im Jahr 2020 positiv. Nach einem außerordentlich starken Start in das Geschäftsjahr 2021 mit einem erwarteten GMV-Wachstum von rund 50% im ersten Quartal erwartet Zalando für das Geschäftsjahr 2021 ein GMV-Wachstum in Höhe von 27-32% auf 13,6-14,1 Milliarden Euro. Aufgrund der anhaltenden Transformation zur Plattform fällt das Umsatzwachstum geringer aus als das GMV-Wachstum: 24-29% auf 9,9-10,3 Milliarden Euro. Zalando geht davon aus, auch weiter profitabel zu wachsen und rechnet mit einem bereinigten EBIT in Höhe von 350-425 Millionen Euro. Zalando wird weiter in Logistik und Technologie investieren und plant für 2021 Investitionen zwischen 350-400 Millionen Euro. Zalando Co-CEO Robert Gentz sagt: "2020 war ein außergewöhnliches Jahr, in dem wir unser langfristiges Ziel, der Starting Point for Fashion zu werden, fest im Blick behalten haben. Auch für die kommenden Jahre liegt unser Fokus auf Wachstum und den Investitionen, die uns das ermöglichen." STRATEGISCHE PRIORITÄTEN FÜR LANGFRISTIGES WACHSTUM



Zalando will für Kund*innen die erste Anlaufstelle für Mode sein. Im abgeschlossenen Geschäftsjahr steigerte Zalando die Zahl aktiver Kund*innen um 25% auf 38,7 Millionen. Zalando will diese Entwicklung fortsetzen und sein Geschäft sowohl in bestehenden Märkten ausbauen, als auch in weitere acht europäische Länder expandieren: Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Slowakei und Slowenien in 2021; Rumänien und Ungarn in 2022. Für viele Modemarken, Händler*innen und stationäre Geschäfte ist Zalando ein wichtiger Bestandteil in deren Digitalstrategie. Im vierten Quartal 2020 machte das Partnerprogramm 24% des GMV im Zalando-Shop aus. Ende 2020 nutzten mehr als 2.400 stationäre Geschäfte das Connected Retail Programm, das auch 2021 schnell wächst: bis Ende Februar 2021 waren bereits mehr als 3.400 stationäre Geschäfte an die Zalando-Plattform angebunden. "Das Wachstum von Connected Retail zeigt, welchen Wert die Kombination aus Offline und Online für Händler*innen haben kann", sagt Zalando Co-CEO David Schneider. "2020 war für die ganze Branche eine Herausforderung und viele Partner*innen haben enger mit Zalando zusammengearbeitet als je zuvor. Wir wollen auch weiterhin ein Teil der Lösung sein und unsere Partner*innen dabei unterstützen, ihr Onlinegeschäft weiter auszubauen." NACHHALTIGKEIT IST WICHTIGE SÄULE DER ZALANDO-STRATEGIE



Ein Jahr nach dem Start der Nachhaltigkeitsstrategie do.MORE hat Zalando große Fortschritte erzielt, eine nachhaltige Modeplattform mit netto-positiver Auswirkung für Mensch und Umwelt zu werden. Zalando hat die eigenen Treibhausgasemissionen seit 2017 um 64% reduziert und verwendet für alle eigenen Geschäftsabläufe 100% erneuerbare Energien. Der Anteil nachhaltiger Produkte am GMV lag 2020 bei 16%, ein Jahr zuvor waren es noch 7%. Als Folge dieser starken Entwicklung will Zalando nunmehr bis 2023 ein Viertel des GMV mit dem Verkauf nachhaltiger Produkte erzielen, bislang waren 20% geplant. Zugleich werden die Kriterien für eine Kennzeichnung als nachhaltig im Onlineshop verschärft. Alle Details über die Ziele und Entwicklungen von Zalando im Bereich Nachhaltigkeit werden erstmals in einem eigenen Fortschrittsbericht zur Nachhaltigkeit veröffentlicht. Rubin Ritter, Co-CEO, sagt: "Wir haben die Möglichkeit und die Verantwortung, unsere Größe und Plattform-Position zu nutzen, um die Modeindustrie positiv zu verändern. Wenn wir der Starting Point for Fashion sein wollen, dann müssen wir unsere Kund*innen überzeugen, dass wir die Herausforderungen lösen können, die das Thema Nachhaltigkeit mit sich bringt." MANAGEMENT TEAM FÜR WEITERES WACHSTUM IDEAL AUFGESTELLT Nach Rubin Ritter's Ankündigung, das Unternehmen nach der kommenden Hauptversammlung zu verlassen, und um die eigenen Wachstumsambitionen voranzutreiben, stellt Zalando den Vorstand zum 1. April 2021 neu auf. Die Zalando-Gründer Robert Gentz und David Schneider werden das Unternehmen auch weiterhin als Co-CEOs führen. Robert Gentz wird verantwortlich sein für die langfristige Strategie des Unternehmens, sowie Corporate Affairs und Corporate Development. David Schneider verantwortet weiterhin die Partnerstrategie des Unternehmens. Künftig fallen mit Nachhaltigkeit sowie Diversität & Inklusion zwei weitere wichtige Themenfelder in seinen Verantwortungsbereich. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am Montag, 15. März 2021, Astrid Arndt als Chief People Officer in den Vorstand berufen. Die Position wurde neu geschaffen. Astrid Arndt führt seit 2019 die Abteilung People & Organisation, bei Zalando ist sie seit 2018. Chief Technology Officer Jim Freeman wird in der neu geschaffenen Rolle des Chief Business and Product Officer die Entwicklung, Vermarktung und das Wachstum zentraler Angebot für unsere Kund*innen verantworten. David Schröder wird auch weiterhin als Chief Financial Officer die finanzielle Entwicklung des Konzerns verantworten und Zalandos Wachstum mit Schlüsselkompetenzen wie Logistik oder Payments vorantreiben. Co-CEO Rubin Ritter wird die Übergangsphase aktiv mitgestalten und das Team bis zu seinem Ausscheiden im nach der Hauptversammlung unterstützen. Cristina Stenbeck, Vorsitzende des Aufsichtsrats, sagt: "Die Rolle der Arbeit in unserer Gesellschaft verändert sich und das letzte Jahr hat noch einmal deutlich gemacht, wie wichtig die einzigartige Kultur und unternehmerische DNA für Zalando sind. Für den Vorstand wird es eine wichtige Aufgabe sicherzustellen, dass Zalando auch weiterhin sein volles Potenzial zeigen kann. Der Aufsichtsrat freut sich deshalb, Astrid Arndt als Chief People Officer im Vorstand begrüßen zu dürfen und die Expertise, die sie für Zalando's strategische Prioritäten mitbringt. Als Aufsichtsrat sind wir überzeugt: dieses Vorstandsteam ist für die Wachstumsambitionen von Zalando genau richtig aufgestellt." ## Zalando hält heute seine Jahrespressekonferenz und Kapitalmarkttag virtuell ab. Details zu beiden Veranstaltungen stellt Zalando auf seiner Website zur Verfügung. Zalando veröffentlicht heute seinen Geschäftsbericht für 2020 und zum ersten mal einen eigenständigen Fortschrittsbericht zur Nachhaltigkeit, die ebenfalls auf der Website der Gesellschaft abrufbar sind. (Ende)

Zalando Konzern - Wesentliche Finanzkennzahlen (in Millionen Euro) GJ 2020 GJ 2019 GMV Konzern 10.699,8 8.202,9 % Wachstum 30,4 23,6 Umsatz Konzern 7.982,0 6.482,5 % Wachstum 23,1 20,3 Fashion Store 7.257,7 5.964,9 Davon DACH 3.319,0 2.897,2 Davon Rest of Europe 3.938,7 3.067,7 Offprice 978,1 659,4 Sonstige 196,0 252,3 Überleitung (449,8) (394,1) Bereinigtes EBIT Konzern 420,8 224,9 Bereinigte EBIT-Marge Konzern 5,3 3,5 Fashion Store 341,7 219,9 Davon DACH 288,4 219,5 Davon Rest of Europe 53,3 0,4 Offprice 88,0 27,7 Sonstige (9,1) (23,3) Überleitung 0,2 0,6 Nettoumlaufvermögen (87,4) (147,7) Investitionsaufwand (Capex) 250,0 306,5 Nettogewinn 226,1 99,7

Zalando Konzern - Wichtige Leistungsindikatoren GJ 2020 GJ 2019 Änderung Site-Visits (in Mio.) 5.393,6 4,178,1 29,1% Mobile Site-Visits (% von Site-Visits) 86,3 83,7 2,6pp Aktive Kunden (in Mio.) 38,7 31,0 25,0% Anzahl Bestellungen (in Mio.) 185,5 144,9 28,0% Durchschn. Anzahl Bestellungen / aktivem Kunden 4,8 4,7 2,4% Durchschn. Warenkorbgröße (LTM, Euro) 57,7 56,6 1,9% Definitionen finden sich im Geschäftsbericht. / Zalando (https://corporate.zalando.de) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute über 39 Millionen aktiven Kunden in 17 Ländern Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Unseren Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen suchen wir laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für unsere Kunden, Partner und alle anderen Akteure, die Zalando mit uns gestalten wollen. Unser Ziel ist, zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden sowie eine nachhaltige Plattform mit einer netto-positiven Auswirkung auf Mensch und Erde. Ansprechpartner Medien

Alexander Styles

Corporate Communications

alexander.styles@zalando.de

+49 1522 2715810 Ansprechpartner Investoren und Analysten

Patrick Kofler

Investor Relations

investor.relations@zalando.de

+49 (0)30 20968 1584

16.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de