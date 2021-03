Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Nach den deutlichen Zugewinnen in der vergangenen Woche, liess der DAX diese etwas ruhiger angehen. Er gab am Ende des gestrigen Handels knapp 0,3 Prozent nach. Damit schloss der deutsche Leitindex bei 14.461 Punkten. Marktidee: Linde. Die Aktie von Linde bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Seit einem im November markierten Rekordhoch bei 226,40 Euro befindet sich der Kurs im Korrekturmodus. Dabei fungierte die steigende 200-Tage-Linie wiederholt als wirksame Unterstützung. Nach einem dynamischen Anstieg konnte die Notierung in der vergangenen Woche die korrektive Abwärtstrendlinie überwinden und sich bis auf unmittelbare Rufweite dem Allzeithoch annähern.