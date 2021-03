Moody's gibt Thyssen stabiles Rating Batteriehersteller Varta steigt in Elektromobilität ein (Wiwo) VW-Konzern will schnell zurück zu alter Gewinnstärke - Ausbau Plattformstrategie Wacker Chemie AG erwartet für 2021 Umsatzplus und deutlichen Ergebnisanstieg - erhöht Dividende deutlich Guter Start ins Jahr stimmt Zalando optimistisch BMW strebt für E-Fahrzeuge 2030 einen Absatzanteil von 50 Prozent an (Spiegel) Fraport mit tiefroten Zahlen - auch 2021 keine Dividende IPO/MBB-Tochter Friedrich Vorwerk könnte Milliardenbewertung erzielen Morphosys gibt vorsichtigen Umsatzausblick Nordex Group erhält 35-MW-Auftrag aus Italien RWE rechnet wegen Winterwetter in USA 2021 mit geringerem Ergebnis - plant 5 Cent höhere Dividende für 2021 Software AG schlägt stabile Dividende vor ...

