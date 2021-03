NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone anlässlich eines Führungswechsels von 66 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dass Emmanuel Faber nach dem Rücktritt als Verwaltungsratspräsident nun auch den Posten des Konzernchefs abgebe, deute stark auf einen externen Nachfolger auf letzterer Position hin, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ungeachtet der bevorstehenden Herausforderungen sehe er diese Entwicklung klar positiv./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2021 / 17:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2021 / 20:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120644

