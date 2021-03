ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Barclays von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 155 auf 210 Pence angehoben. Ein besseres Konjunkturumfeld dürfte in den kommenden zwölf Monaten die Gewinnerwartungen für die britische Bank steigen lassen, schrieb der ab sofort für die Aktie zuständige Analyst Omar Keenan in am Dienstag vorliegenden Studie. Die Erträge im Investmentbanking schienen sich besser zu entwickeln als am Markt erwartet und die Aussagen des Managements klängen optimistisch. Keenan hob seine Schätzung für das Ergebnis je Aktie (EPS) im Jahr 2023 um 19 Prozent an./gl/tih



ISIN: GB0031348658

