Ottawa, Kanada und Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Durch die Einbindung der Event-Streaming- und Management-Technologie von Solace in das Tool-Stable, das Thinkport seinen Kunden anbietet, soll die Implementierung einer ereignisgesteuerten Architektur für die Kunden einfacher werden.Solace und Thinkport haben eine Partnerschaftsvereinbarung bekannt gegeben, die es dem deutschen Beratungsunternehmen ermöglicht, seine Kunden dank des Zugangs zu und der Erfahrung mit der Event-Streaming- und Management-Technologie von Solace effektiver dabei zu unterstützen, die Vorteile einer ereignisgesteuerten Architektur zu nutzen., PubSub+ Plattform."Solace ist eine hervorragende Ergänzung zu Thinkports Portfolio an Technologiepartnerschaften und passt gut zu den Allianzen mit AWS, Microsoft und Google, um nur einige zu nennen", sagt Peter Yves Ruland, Tech Lead, Thinkport. "Durch diese Partnerschaft erhalten unsere Kunden Zugang zu branchenführenden Event-Streaming-Technologien, die in Verbindung mit Thinkports fundiertem Fachwissen, Beratungs- und Integrationsservices einen erheblichen Mehrwert für ihr Geschäft bedeuten und es ihnen erleichtern, bahnbrechende Services für ihre Kunden zu entwickeln."Thinkport hat seine Berater zu Solace-Certified Solutions Consultants ausbilden lassen. Sie haben Erfahrung mit PubSub+ Event Broker und PubSub+ Event Portal sowie mit wichtigen APIs und Programmen, Caching und anderen Tools."Thinkport ist stolz darauf, deutschen Unternehmen modernste Tools und Techniken zur Verfügung zu stellen, und sie haben bewiesen, dass sie Kunden bei der effizienten digitalen Transformation durch Cloud-Migration und ereignisgesteuerte Architektur unterstützen können", sagt Paul Fitzpatrick, Chief Business Development Officer bei Solace.Informationen zur Thinkport GmbHThinkport ist ein junges, schnell wachsendes Cloud Consulting Unternehmen mit Büros in Frankfurt und Leipzig. Thinkport unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung von innovativen Cloud-Lösungen. Als zertifizierter Microsoft Silver Platform Partner arbeiten wir eng mit Microsoft im Azure-Cloud-Umfeld zusammen. Darüber hinaus verfügen wir über zertifizierte Expertise mit Amazon Web Services und Google Cloud Platform. Als einziger strategischer Solace-Partner in Deutschland mit 6 zertifizierten Solutions Consultants sind wir auch Experten für Event-Streaming und Event-Management-Plattformen. Unsere Stärken und unser Know-how liegen in den Bereichen Multi-Cloud, Data Lakes, Big Data, KI und Event-Driven Architectures (Hadoop, Kafka, Solace) sowie Terraform. Wir haben Projekte für DAX-Konzerne durchgeführt, darunter Bayer, Lufthansa, Deutsche Bahn, BMW, Commerzbank und viele mehr. Unser Leistungsportfolio umfasst Cloud Consulting, Cloud Engineering, Workshops & Trainings. Weitere Informationen finden Sie auf https://thinkport.digital/.Informationen zu SolaceSolace hilft großen Unternehmen, modern und echtzeitfähig zu werden, indem es ihnen alles bietet, was sie brauchen, um ihre Prozesse und Kundeninteraktionen ereignisgesteuert zu gestalten. Mit PubSub+, der ersten und einzigen Event-Management-Plattform auf dem Markt, bietet das Unternehmen eine umfassende Möglichkeit, Events zu erstellen, zu dokumentieren, zu entdecken und zu streamen - von dort, wo sie produziert werden, bis dorthin, wo sie konsumiert werden sollen - sicher, zuverlässig, schnell und garantiert. Hinter der Solace-Technologie steht die weltweit führende Gruppe von Datenbewegungsexperten mit fast 20 Jahren Erfahrung in der Unterstützung globaler Unternehmen bei der Lösung einiger der anspruchsvollsten Herausforderungen in einer Vielzahl von Branchen - von Kapitalmärkten, Einzelhandel und Glücksspiel bis hin zur Raumfahrt, Luftfahrt und Automobilindustrie. Etablierte Unternehmen wie SAP, Barclays und die Royal Bank of Canada, multinationale Automobilhersteller wie die Groupe Renault und die Groupe PSA sowie Branchendisruptoren wie Jio nutzen die fortschrittlichen Event-Broker-Technologien von Solace, um Legacy-Anwendungen zu modernisieren, moderne Microservices bereitzustellen und ein Event-Mesh aufzubauen, das ihre Hybrid-Cloud-, Multi-Cloud- und IoT-Architekturen unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter solace.com.