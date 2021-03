Die Leiterin des Kreditgeschäfts und Mitglied der Geschäftsleitung, Martine Kohler, verlässt die Bank nach 30 Jahren per Ende Juni, um sich ihren privaten Projekten zu widmen, wie die BCJ am Dienstag mitteilte.Ihre Nachfolge übernimmt per 1. Juli Grégory Chapuis, der bisherige Leiter Märkte und bereits Mitglied der Geschäftsleitung. ...

