Der Karton-Konzern Mayr-Melnhof hat im abgelaufenen Geschäftjahr Umsatzerlöse in Höhe 2.528,4 Mio. Euro erwirtschaftet (2019: 2.544,4 Mio. Euro). Einem mengenbedingten Umsatzanstieg in der Packagingdivision sei ein preisbedingter Rückgang in der Kartondivision gegenübergestanden, erklärt das Unternehmen. Das EBITDA erhöhte sich um 2,4 Prozent auf 398,9 Mio. Euro (2019: 389,6 Mio. Euro), das betriebliche Ergebnis liegt bei 231,4 Mio. Euro und damit um 9,4 Prozent unter dem Vorjahr (2019: 255,3 Mio. Euro). Hierin seien Einmalaufwendungen in Höhe von 64,0 Mio. Euro insbesondere aus markt- und strukturbedingt notwendigen Anpassungen enthalten. Wie berichtet, wurde etwa die Produktion auf der Kartonmaschine in Hirschwang beendet, wovon 150 Mitarbeiter betroffen waren ....

